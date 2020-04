Si è spento oggi Mimmo Galimi, 70 anni, storico artigiano della pasticceria e gelateria messinese.

Titolare di alcuni bar-pasticceria della Città dello Stretto era conosciuto da tutti come il “Re del gelato gianduia”.

Ormai da anni si era trasferito a Milazzo per gestire insieme alla moglie l’attività del figlio Arturo in via Cumbo Borgia

Persona dedita al lavoro e alla famiglia è morta a causa di una crisi respiratoria.

1.644 visite