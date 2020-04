L’estate del coronavirus, la strategia del sindaco Formica per garantire l’accesso alla spiaggia in sicurezza

Come sarà l’estate ai tempi del coronavirus? Se nei lidi (almeno quelli che apriranno) sarà più semplice tenere sotto controllo il “distanziamento sociale” il problema delle spiagge libere rischia di diventare un vero problema. A studiare una strategia per consentire ai milazzesi di godersi il mare e di assicurarsi la tintarella anche quest’anno, però, è stato il sindaco Giovanni Formica che ha dato mandato all’ufficio tecnico di Palazzo dell’Aquila di predisporre una mappa della litoranea di Ponente con un reticolo di stalli fissi in cui posizionare gli ombrelloni, mantenendo le giuste distanze l’uno dall’altro.

Si tratta del primo comune siciliano a ipotizzare questo tipo di sistema. L’intento è quello di consentire la posa degli ombrelloni anche nelle spiagge libere solo in appositi spazi che tengano conto del distanziamento sociale con cui dovremo convivere ancora per molto tempo. Dunque, addio agli accampamenti di decine di persone ma un accesso garantito e contingentato.

Naturalmente tutto sarà legato all’andamento dei contagi e alle direttive del governo nazionale ma si tratta di un lavoro per non lasciarsi trovare impreparati appena la situazione sarà più chiara.

