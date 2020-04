«Il rischio sanitario legato all’inattività motoria dovrà essere trattato alla pari di altri fattori di rischio». Il grido d’allarme parte dal Movimento Sportivo Milazzese che richiama l’attenzione del governo regionale sul mondo dello Sport. «Riteniamo opportuno sottolineare – scrive in un comunicato stampa il presidente Gianluca Venuti – quanto si renda necessario porre un correttivo, alla fin troppo stringente ordinanza dei governatore siciliano, in materia di prevenzione sanitaria, che ne vieta lo svolgimento dell’attività motoria. L’attacco alla integrità o al sostegno della salute psico-fisica, scaturitane dall’impossibilità di svolgere l’attività motoria di base (se perpetrato), potrebbe rivelarsi altrettanto grave e dannoso per la salute dei cittadini».

L’esercizio fisico, infatti, è particolarmente importante perché oltre a favorire un buon funzionamento del sistema muscolo-scheletrico aumenta il benessere psicologico e la percezione dell’autoefficacia personale, essenziali nella gestione dello stress e dell’ansia e tensione che la situazione attuale può determinare.

«Altre regioni, nel merito, – continua Venuti – hanno già provveduto favorendone la ripresa. Il mondo “scientifico” sa bene che la fase di convivenza con il patogeno è inevitabile ed è l’unica soluzione al caso…a meno che le motivazioni di tali restrizioni non intendessero disegnare scenari che sinceramente facciamo fatica ad interpretare. Confidiamo nella ripresa per evitare che dal perdurare di tale condizione possa scaturirne una condizione altrettanto gravosa ed in grado di disegnare scenari sanitari altrettanto e non meno impattanti dal punto di vista economico-socio-sanitario».

