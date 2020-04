SAN FILIPPO DEL MELA. «Oggi non ci sono buone notizie. Mi hanno comunicato dall’Asp che nel nostro comune si è registrato il primo caso di positività da coronavirus». A comunicarlo in diretta facebook è stato il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino. Non ha voluto dare ulteriori dettagli (non si sa nemmeno il sesso) ma si tratterebbe di una persona rientrata da fuori sede poichè non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro.

In verità già il mese scorso un residente era risultato positivo ma si trovava fuori sede da gennaio e non è mai ritornato a San Filippo del Mela. «La situazione sotto controllo – conferma Pino – devo ammettere anche che il paese sta rispondendo benen e apprezzato gli sforzi dei cittadini rivolti al rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. I sacrifici stanno servendo a qualcosa».

