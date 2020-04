Obiettivo della riunione è raccogliere quelle che sono le istanze di una categoria, quella dei titolari di strutture ricettive che rischia di non iniziare neppure la stagione visto che oltre alle disdette ricevute in queste settimane, non registrano neppure quelle prenotazioni che solitamente assicuravano il ritorno economico nel quadrimestre giugno-settembre..

L’assessore al Turismo Pierpaolo Ruello, ha convocato mercoledì prossimo (22 aprile) alle 16 nell’aula consiliare la cabina di regia col “comparto turismo” invitando oltre all’Associazione degli albergatori e dei B&B anche gli armatori delle minicrociere, i titolari dei porticcioli turistici, le guide turistiche, i gestori dei lidi e l’Area marina protetta.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

120 visite