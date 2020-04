Tampone positivo per un milazzese rientrato dall’Inghilterra. Il giovane è stato costretto a ritornare nel comune di residenza lo scorso 2 aprile a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro. In base a quanto risulta ad Oggi Milazzo avrebbe rispettato le precauzioni del caso, grazie anche alle indicazioni ottenute dal comune di Milazzo richieste al numero dedicato 3534056298. È entrato in quarantena lontano dal nucleo familiare in una location diversa.

Il giovane – che non ha alcun tipo di sintomo febbrile o malessere – è stato sottoposto al tampone il 10 aprile, il risultato è giunto nel pomeriggio.

Non avrebbe mai avuto contatti con parenti, amici, e anche nel tragitto in van ha tenuto distanze di sicurezza e indossato dispositivi di protezione.

Si tratta del quarto caso, anche questo proveniente dall’esterno, e senza avere dato vita ad ulteriori contaminazioni.

