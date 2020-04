I tamponi arrivano a centinaia. Solo oggi al Policlinico di Messina, il laboratorio che analizza la stragrande maggioranza dei tamponi provenienti dai comuni per verificarne il possibile contagio da Covid-19, ne sono giunti oltre 114. Una corsa contro il tempo che però, fino a stamattina, andava all’incontrario. Non se ne capisce il motivo ma le analisi vengono effettuate prima sui tamponi più recenti per poi si va a ritroso, lasciando sempre congelati quelli effettuati addirittura il mese scorso. «Purtroppo l’attività del policlinico universitario non dipende dall’Azienda sanitaria provinciale – spiega il dottore Carmelo Crisicelli che sta seguendo l’emergenza Coronavirus per conto dell’Asp – dunque non abbiamo avuto modo di coordinare con direttive precise le analisi. Stamattina, però, abbiamo sollevato la questione all’assessorato regionale alla Sanità che ha dato disposizione di recuperare il gap. Ragionevolmente si potrà azzerare il tutto in tre giorni». A dare manforte anche laboratori privati che hanno una capacità complessiva di 500 tamponi al giorno. Crisicelli aveva assicurato che entro ieri si sarebbe azzerato l’arretrato ma così non è stato.

I RITARDI. Attualmente i tamponi in attesa di analisi sarebbero un migliaio, molti risalgono al periodo 26 – 31 marzo. A Milazzo sono decine le persone “sequestrate” in casa da settimane e la tensione si taglia con il coltello. Tante le telefonate ricevute dalla redazione di Oggi Milazzo. Dal dipendente che lavora all’interno della Raffineria di Milazzo e vuole ritornare al lavoro, alla famiglia rientrata dalla Spagna, dove si trovava per motivi familiari prima che esplodesse l’emergenza e, dopo essersi fatto “quarantena” in terra iberica e quella nella propria abitazione, ora ne stanno facendo un’altra a causa dei ritardi dell’Azienda sanitaria messinese. Il sindaco Giovanni Formica quotidianamente sollecita i vertici dell’Asp spesso con toni accesi.

LO SCREENING. Al Cutroni Zodda, invece, dove si esaminano principalmente i tamponi sanitari, si è riusciti ad “processare” solo fino a ieri mattina. Poi sono finiti i reagenti. Anche in questo caso si è definita la collaborazione con un laboratorio privato. L’ospedale del Longano a breve sarà coinvolto in uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per capire con un semplice prelievo del sangue se si è stati già contagiati e si è sviluppato gli anticorpi. I test sierologici, ritenuti complementari al tampone, così come indicato dal Comitato tecnico scientifico siciliano, verranno condotti su precise categorie: sul personale sanitario si effettueranno i test sierologici quantitativi, mentre per le persone che popolano le Rsa, le Cta, le Case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi cioè con le card.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

2.190 visite