Servizi a terra con pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza e posti di controllo, anche alle stazioni marittime e ferroviarie, a mare per impedire movimentazioni di natanti, nonché per monitorare eventuali presenze sui litorali dei versanti jonico e tirrenico ed è stata inoltre effettuata una vigilanza aerea.

Il week-end di Pasqua in provincia di Messina ha visto centinaia di esponenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Capitaneria di Porto, Corpo di Polizia Municipale e Polizia Metropolitana. impegnati nel piano del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica volto a garantire le restrizioni anti-coronavirus.

Sono state controllate nell’arco dei due giorni in totale 4183 persone, di cui 204 sanzionate e sono stati controllati 534 esercizi commerciali.

A MILAZZO si stimano circa 250 persone controllate tra Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Polizia Municipale. Nessuna situazione eclatante ma solo una decina di persone sanzionate.

Nello specifico, sono state impiegate, tra città e provincia, nel giorno di Pasqua più di 350 pattuglie e nel giorno di Pasquetta più di 380 pattuglie.

Inoltre, ieri, lunedì 13 aprile, l’attività di vigilanza e controllo del territorio è stata svolta anche attraverso l’utilizzo di due droni.

Al fine di impedire le movimentazioni a mezzo di natanti, nonché per vigilare su eventuali presenze sui litorali dei versanti jonico e tirrenico, è stata disposta la vigilanza dal mare operata sia dalla Guardia di Finanza, per mezzo della Sezione Operativa Navale di Milazzo, sia da parte di Arma dei Carabinieri e Capitaneria di Porto che hanno disposto l’impiego di motovedette dipendenti, la cui attività in mare è stata coordinata dal Comando Guardia di Finanza.

È stata effettuata inoltre una vigilanza aerea. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, a cura dell’elicottero dell’Arma dei Carabinieri; il giorno di Pasquetta a cura di elicotteri della Guardia di Finanza, sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana.

