“Natale con i tuoi. Pasqua con chi vuoi”. Anche l’antico detto popolare è stato rivoluzionato dall’emergenza Coronavirus. Non solo è stata una pasqua blindata ma, oggi, lunedì di Pasquetta, lo sarà ancora di più. Tutte le attività della Sicilia saranno chiuse e non ci sarà alcuna scusa per uscire (sospese anche le consegne a domicilio per il cibo di asporto).

Già da ieri anche a Milazzo è stato disposto un servizio d’ordine molto rigido grazie ad un coordinamento tra Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Polizia locale a cui si aggiunge il controllo via mare a cura della Capitaneria di Porto. A sorvolare i cieli anche un elicottero.

Ad anticiparlo nel suo messaggio della vigilia di Pasqua era stato il sindaco Giovanni Formica soddisfatto per essere riusciti a consegnare i buoni spesa a tutte le famiglie a reddito zero e consentire loro acquisti e un dignitoso pranzo di Pasqua e Pasquetta.

«In questi due giorni tutti gli esercizi commerciali rimarranno chiusi e non c’è alcuna ragione di uscire – ha detto il sindaco Formica nel video messaggio – evitate pranzi con famiglie allargate, non cadiamo nella tentazione di uscire a Pasquetta perché è stato disposto un sistema di controllo molto rigido. Ci saranno servizi lungo le spiagge e nelle campagne per evitare che qualcuno possa avere la tentazione, complice il bel tempo e la condizione di città senza contagi, di fare la scampagnata. Non vale la pena rischiare mettendo a repentaglio la nostra salute e la concreta possibilità di essere denunciati», conclude.

