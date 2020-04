Un respiratore polmonare, destinato alla cura dei malati di Covid -19, è stato donato all’ospedale di Lipari da Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla.

La donazione ha potenziato le strumentazioni medico sanitarie in uso nel locale nosocomio, dotandolo di un dispositivo medico fondamentale per trattare i pazienti affetti dalla Covid -19.

Di fronte all’emergenza coronavirus le persone, le associazioni e i gruppi di volontariato, con piccoli e grandi gesti a sostegno dei più fragili, hanno dimostrato che la solidarietà è un valore che ci appartiene.

«Desideriamo ringraziare Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla per il gesto utilissimo in questo difficile momento – hanno scritto in una nota i componenti del gruppo politico “Moderati per Calderone” – È stato colto un nostro bisogno e non è mancato il sostegno umano e silenzioso di chi è guida autorevole della comunità cristiana ma che ha voluto dare il suo contributo materiale in questo momento di grave emergenza».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

167 visite