Musumeci, domani (sabato 11 aprile) in Sicilia supermarket aperti fino alle 23

Non si sa se i supermercati di Milazzo aderiranno tutti ma per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, sabato 11 aprile (vigilia di Pasqua) potranno prolungare l’orario di apertura fino alle ore 23.

Lo ha disposto il governatore siciliano Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti.

