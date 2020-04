Il settore della Polizia locale ha concluso la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto al responsabile della procedura che dovrà portare all’aggiudicazione della gestione della sosta a pagamento. Ad aggiudicarsi la gara è stato il dottor Giuseppe Maiori di Terme Vigliatore che ha offerto un ribasso percentuale del 41 per cento sul prezzo a base d’asta di euro 19.400 e quindi per il prezzo complessivo di 11 mila e 445 mila euro oltre Iva.

Da anni le gare per assegnare il servizio vanno deserte, dunque l’amministrazione – accogliendo anche le richieste dei commercianti sull’esigenza di attivare al più presto il servizio – ha deciso di chiedere la consulenza ad un esperto di mobilità per redigere un bando che possa essere appetibile per le aziende e funzionale per il Comune.

Le altre due società che hanno manifestato interesse sono state la “Sinloc spa” di Padova che ha offerto un ribasso del 27,40 per cento e la “Paragon business advisor srl” di Zola Predosa, ribasso del 20,10 per cento.

La procedura negoziata rappresenta il secondo passaggio che l’ente deve definire per giungere per l’avvio della procedura di project financing necessario poi per bandire la gara.

