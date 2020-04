GUARDA IL VIDEO. Lo stadio comunale “Ennio Magistri” di via Rio Rosso affidato dal 2012 alle Aquile del Tirreno, una delle squadre storiche del rugby provinciale, è finito nel mirino di Striscia la Notizia. E’ stato citato nell’ambito di un servizio di Stefania Petyx che è ritornato a parlare di fondi europei sprecati in opere pubbliche siciliane che non hanno mai visto la luce. Spazio è stato dedicato al parcheggio pluripiano di Agrigento (mai completato, nonostante gli 8 milioni di euro spesi) e allo stadio di Milazzo le cui tribune sono inagibili «nonostante i 500mila euro ottenuti dall’Europa».

A Milazzo, però nessuno è a conoscenza di questo finanziamento ottenuto e mai utilizzato. Oggi Milazzo ha contattato sia l’amministrazione comunale che rappresentanti delle Aquile del Tirreno ma – fermo restante l’annoso problema della tribuna – il finanziamento in realtà non sarebbe mai esistito.

L’unico finanziamento richiesto qualche anno fa è stato al credito sportivo nell’ambito del bando “Sport e periferie” pari a 900 mila euro per sistemare la tribuna e rendere funzionali le strutture esistenti ma non è mai stato concesso.

«Nel servizio (di Striscia la Notizia) c’è un’inesattezza – si legge nella pagina facebook delle Aquile del Tirreno – oltre i soldi stanziati nel 1995 per la realizzazione dell’opera non sono mai state stanziate ulteriori somme in denaro (500.000 euro).

Speriamo che le istituzioni Regionali e Nazionali possano impegnarsi per il completamento dello Stadio».

QUESTO IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA: CLICCA QUI

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

2.088 visite