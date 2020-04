L’equipaggio e società dei rimorchiatori, la corporazione “Piloti del Porto “e il gruppo “Ormeggiatori e Barcaioli” del Porto di Milazzo insieme per regalare un Pasqua allegra ai bambini milazzesi. Una nuova iniziativa benefica che ha come protagonisti i tre gruppi di marittimi. Insieme hanno organizzato una raccolta fondi all’interno del Porto di Milazzo ed hanno ordinato duecento uova di Pasqua che verranno suddivise e donate nelle parrocchie di Santa Marina, Duomo, Sacro Cuore e Grazia.

Un gesto che in questo caso predilige i più piccoli, che attendono con ansia il giorno di Pasqua per poter scartare il loro uovo. In un momento storico come quello che stiamo attraversando, i milazzesi stanno rispondendo con tanta solidarietà e coesione

«Ringraziamo – dicono Saro Bertè e Giuseppe Bagnato – tutti i partecipanti alla raccolta fondi che ci ha permesso di acquistare duecento uova direttamente da un rappresentante della zona che si è messo prontamente a disposizione. Abbiamo deciso di appoggiarci ai parroci delle quattro parrocchie in quanto riteniamo siano le persone più a contatto con le rispettive comunità. Le uova verranno consegnate rispettivamente ai parroci che a loro volta provvederanno a distruibuirle ai bimbi delle loro parrocchie»

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

704 visite