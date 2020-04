Il consiglio di Stato ha dato parere favorevole all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che subordina l’attraversamento dello Stretto alla registrazione sulla piattaforma comunale. A chiedere l’intervento del Consiglio di Stato era stato il Ministero degli Interni che ora potrà provvedere ad emettere l’atto finale. C’è da dire che se in linea di massima il controllo dei passaggi sembrava una cosa sensata, in realtà che l’atto era controverso lo si era capito da subito. Il primo a chiedere delle modifiche era stato il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, suggerimento preso poche ore dopo dal sindaco Cateno De Luca accogliendo in toto le perplessità di Formica.

Lo stop ufficiale alla piattaforma comunale www.sipassaacondizione.comune.messina.it, che subordina l’attraversamento dello Stretto alla registrazione preventiva almeno 48 prima e di attendere un nulla osta, non è ancora materialmente arrivato ma la giunta De Luca si prepara già a resistere.

Plurime le contestazioni sollevate dal Consiglio di stato. Intanto “l’ordinanza si pone dunque in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale”. Inoltre conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha rilevato “viene puntualmente delineato il regime delle competenze, accentrando – stante la gravità e dimensione nazionale dell’emergenza – a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento”.

