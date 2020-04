Il test potrà essere eseguito anche da una sola goccia di sangue oltre che da siero e plasma. Tecnicamente si tratta di un test immunocromatografico per la rilevazione rapida, qualitativa e differenziale degli anticorpi IgG e IgM del Coronavirus 2019.

All’ospedale Papardo di Messina sono arrivati stamattina i test rapidi per verificare gli anticorpi al coronavirus. La struttura guidata dal direttore generale Mario Paino è la prima della provincia ad avere avuto in dotazione questo materiale. A gestire il tutto sarà il laboratorio analisi diretto da Peppe Falliti, medico milazzese.

All’ospedale Papardo i test rapidi del Covid-19: in dieci minuti si scopre se si è immuni

