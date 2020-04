Oggi Milazzo live, alle 21,30 in diretta sulla pagina Facebook. Si parlerà di tamponi, crisi dei vivai e Bahamas (ma non solo)

Stasera alle 21,30 nuova diretta sulla pagina facebook di Oggi Milazzo dedicata all’emergenza coronavirus. Numerosi gli ospiti che si alterneranno e che risponderanno alle domande dei giornalisti Gianfranco Cusumano e Giovanni Petrungaro ma anche dei lettori che nelle precedenti puntate hanno dimostrato di gradire la formula.

Ad intervenire sarà Paolo La Paglia, direttore generale dell’Azienda sanitaria di Messina con gli ultimi aggiornamenti sul contrasto al coronavirus. Riflettori accesi principalmente sugli ospedali di Milazzo e Barcellona, sui tamponi per i cittadini in quarantena e sulle donazioni delle aziende. Seguirà Biagio Cacciola, responsabile della Confederazione Italiana Agricoltori per fare un punto sulla grave crisi del florovivaismo un mercato che fattura tra Milazzo e Mazzara Sant’Andrea 200 milioni di euro e che rischia il collasso.

Si concluderà con l’intervento di Antonino Pietrafitta, primo ufficiale di coperta senior di una nave da crociera bloccato a causa dell’emergenza coronavirus al largo delle Bahamas da settimane.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

