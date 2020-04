Sace spa. E’ un nome che nei prossimi mesi sentiremo sempre più spesso. Il governo Conte ha affidato alla Sace, braccio operativo della Cassa Depositi e Prestiti, la gestione di un fondo che garantirà prestiti alle aziende italiane per farle risollevare dalla crisi. Tra i top manager che avranno un ruolo di primo piano c’è un milazzese. Si chiama Letterio (Erio) Merlino, ricopre la carica di Chief Risk Officer di Sace Spa, in sostanza è il responsabile di tutte le attività di valutazione e gestione dei rischi della società – Export Credit Agency italiana – con un portafoglio garanzie di circa 65 miliardi di euro.

In concreto, il nuovo fondo concederà garanzie “a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito” fino 200 miliardi di euro, “di cui almeno 30 miliardi a supporto di piccole e medie imprese” (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva).

Merlino ha sempre ribadito di essere orgoglioso delle sue origini milazzesi e al contempo di essere onorato di svolgere un compito così importante e delicato in questa fase “storica” per il Paese.

Ha lasciato Milazzo, città a cui è legato affettivamente ed a cui deve la formazione personale e culturale, dopo aver conseguito la laurea ed iniziato a peregrinare in giro per l’Italia, occupando ruoli sempre più rilevanti nelle principali banche italiane.

Lavora per Sace dal luglio 2017. Prima di approdare nel gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), sempre all’interno della Direzione Rischi, ha ricoperto incarichi al Banco di Sicilia (istituto in cui ha iniziato la sua carriera) per poi passare in SanPaolo Imi e UniCredit Group. Inoltre ha maturato un’esperienza pluriennale in Accenture nella consulenza strategica in campo finanziario e bancario in qualità di senior manager.

Al nostro concittadino i complimenti di Oggi Milazzo.

