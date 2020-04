Passo indietro del sindaco di Messina Cateno De Luca in merito ad alcuni punti controversi contenuti nell’ordinanza che da oggi disciplina l’attraversamento dello Stretto tramite una banca dati che monitora l’attraversamento dello Stretto. De Luca ha modificato l’ordinanza accogliendo in toto i “suggerimenti” del suo collega di Milazzo Giovanni Formica che per questo “affronto”, da ieri pomeriggio, è oggetto di numerosi attacchi sui social a difesa del loro beniamino “Scateno”.

A non convincere il sindaco mamertino era il punto in cui si imponeva a chi che deve fare ingresso in Sicilia di “dichiarare di avere informato il comune di destinazione allegando la richiesta munita di apposito visto/nulla osta del sindaco”. Specialmente nei piccoli comuni si rischiava di non potere inviare in tempo utile il nulla osta bloccando colui che aveva presentato la richiesta.

Formica aveva invitato il collega a modificare l’ordinanza – almeno per quanto riguarda il comune di Milazzo – perché l’obbligo del viaggiatore di informare il sindaco del Comune di destinazione, che può anche non essere Messina, “introduce oneri a carico di altre amministrazioni non previsti da alcuna norma e, quindi in maniera del tutto irrituale, spiega effetti al di fuori del Comune di Messina”.

