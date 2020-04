Una semplice comunicazione rivolta direttamente ai bambini e nessuno comunicato stampa. Il sindaco di Tripi, il milazzese Michele Lemmo, ha deciso di fare tutto in silenzio. «Piccoli amici – ha scritto – capisco che per adesso questo virus monello vi sta vietando di giocare all’aperto, ma se facciamo tutti i bravi presto passerà. Per farci perdonare, sia io che i miei compagnetti dell’Amministrazione Comunale, manderemo nelle vostre case, con la Protezione Civile, un uovo di Pasqua ad ognuno di voi. Sarà sicuramente motivo per fare la pace e tornare amici come prima. Vi voglio bene»