«Nessuna scuola, nessun alunno deve rimanere indietro». E’ questo il titolo del post pubblicato sulla propria pagina facebook dalla senatrice Barbara Floridia (Cinquestelle) con cui rende note le risorse che il governo Conte ha messo a disposizione per le scuole della provincia di Messina. Si tratta complessivamente di 282.412 euro che saranno distribuite principalmente agli istituti di Milazzo, Barcellona e Valle del Mela.

«Le risorse potranno essere utilizzate per diverse necessità – ha spiegato la senatrice Floridia – Per le piattaforme e strumenti digitali sono messi a disposizione 32.235,48 euro. Per dotare i ragazzi più in difficoltà dei dispositivi digitali e della connettività di rete, sono stati stanziati 234.058,86 euro. Infine, per la formazione del personale, scolastico 16117,77 euro».

