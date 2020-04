L’amministrazione comunale informa i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Covid 19, che l’istanza per ottenere il buono spesa per sostegno alimentare può essere presentata al Comune anche nella giornata di oggi e domani. Gli uffici saranno infatti regolarmente aperti.

E’ stato chiarito, inoltre, che coloro che hanno i conti correnti o carte di credito possono richiedere il bonus purchè sui conti ci siano somme di poco importo e tali comunque da richiedere sostegno esterno.

L’stanza potrà essere presentata pure a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: buonospesa@comune.milazzo.me.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 6 aprile.

Per assistenza nella compilazione della domanda o in caso di impossibilità a trasmetterla per via telematica, potrà essere contattato il numero di telefono 3534056298, dalle ore 9 alle 14 e dalle 16 alle 20 di ogni giorno, sino alla scadenza, compresi i festivi, per ricevere assistenza.

