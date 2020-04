Da stamattina, grazie al prezioso aiuto dei volontari , il Comune sta provvedendo alla distribuzione. I pacchi sono destinati ai nuclei familiari che in questo momento non hanno la possibilità economica di fare la spesa. Si tratta di un gesto di solidarietà che rientra nell’ambito di un corposo progetto coordinato dal neo assessore Ginevra Schiavon che, nei giorni scorsi, ha visto arrivare a palazzo dell’Aquila altre donazioni.

Dieci pacchi alimentari per sfamare le famiglie bisognose. Questa volta la preziosa donaazione arriva dalla sezione Navale della Guardia di Finanza di Milazzo, comandata dal tenente Carmelo Di Franco.

