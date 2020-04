Questa mattina a nome della Fidapa BPW Italy Sezione di Milazzo, del direttivo e delle socie, è stato consegnato del materiale, tra cui caschi, tute e mascherine, a tutela della salute dei medici e paramedici che lavorano nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale “ Fogliani” di Milazzo.

«Abbiamo riflettuto a lungo – scrive la presidente Natascia Fazzeri – se promuovere quanto da noi fatto e siamo giunte alla conclusione che era doveroso comunicare il nostro piccolo gesto di solidarietà verso i medici della nostra comunità. È vero che la beneficenza e la carità devono essere fatte in silenzio, che “ la mano sinistra non sappia cosa fa la mano destra”, tuttavia, in questo momento storico così drammatico per la società intera, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte»

«Non si tratta né di beneficenza, né di carità – continua – ma si tratta di contribuire a collaborare tutti insieme, ciascuno secondo le proprie disponibilità, per il benessere dell’intera collettività. Abbiamo voluto mettere in pratica le parole di Papa Francesco: “Nessuno si salva da solo”, parole che ci hanno profondamente colpito e ci auguriamo che il nostro gesto possa essere di esempio e stimolo per l’intera comunità, laddove chi può deve mettersi al servizio di chi ha bisogno. Plaudiamo ai gesti di generosità promossi da tutte le associazioni presenti sul territorio, dai club services e dai rappresentanti delle istituzioni che si sono messi a disposizione del territorio. Non sono gesti mirati a strumentale visibilità, ma sono gesti che devono stimolare in ciascuno di noi l’emulazione verso chi bene fa nell’interesse della Comunità»

