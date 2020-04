Ottima risposta degli esercenti milazzesi all’appello lanciato dall’Amministrazione comunale ad aiutare i cittadini che non possono uscire di casa per acquistare generi alimentari o altri prodotti di prima necessità. Ad oggi sono state oltre 50 le attività che hanno dato la disponibilità ad effettuare il servizio a domicilio. Ecco l’elenco aggiornato al 2 aprile.

1) Supermercato SIGMA (tel. 0909022892)

2) New trade market (tel, 0909297481 e 3883848330), via Madonna delle Grazie (alimentari)

3) Panificio Furnari via col. Magistri 61 090 9284441

4) Macelleria Duca via Fulci angolo via palombaro

090 2148325

5 Viviamobio Alimentari Via Vittorio Veneto 17/19 090 9221702

6) Alimentari Giunta Rosanna Via San Marco 177 – 090-9210301

7) Malta Francesca Frutta 3475209293

8) Panificio ITALPANE via S. Giovanni 51 090 9224767

9) “L’arte bianca per passione” – panificio, via Madonna del Lume, 15 3423552816

10) La Luciese via col. Magistri alimentari 090 9286428

11) La Luciese via Ciantro alimentari 090 9284862

12) La Luciese via Risorgimento alimentari 090 9284057

13) La bottega dell’agronomo, via Risorgimento Generi Alimentari 3404023921

14) Pescheria Caravello via San Paolino 1 090 2136186

15) Pescheria Caravello piazzale Europa 11/12 090 9283627

16) Gitto Agricoltura biologica via Due Bagli 46 Frutta e Verdura Bio 3498782432

17) Pizzeria Lo Sfizio Via marina garibaldi 213 Pizzeria Asporto 090 9221257

18) La Cambusa Via Tenente Minniti,5 Gastronomia 3312064840

19) Piccolo Regno Via Policastrelli, 181 Pizzeria-Ristorante 090 9229150

20) Pizzeria Al Duomo Express via Cumbo Borgia, 67 Pizzeria 090 8883285

21) ERBORISTERIA “REX HERBARUM” Milazzo Tel 0909030638 Via Ten Minniti 34

22) RODA’ Pizzeria Via Tommaso De Gregorio 1 Tel. 3466499948

23) Valverde Via Cavour Alimentari 090 601 8308

24) Casa del buongustaio Via Risorgimento Pizzeria 090 2407358

25) Cantine Grasso Via Albero,11 Vini 090 9281082

26) Mastro Pizza Via Maio Mariano 153 Pizzeria 090 2401018

27) Pescheria Flli. Foti, via De Gasperi 0909223875

28) Pastificio Mani in pasta, via Ciantro 44 3931409739

29)Pizza & Sfizi, via Risorgimento 33 – 0909224748

30) Dolce e Salato via C. Borgia 20 – 3505290290

31) Mancuso srl via Nazionale 24 Olivarella (ricambi elettrodomestici e vendita caffè) 0909391581

32) Zoo Center group via Firenze. Parco Corolla (alimenti per animali domestici) 090930471

33) Al Bivio del gusto, via Magistri 122 (macelleria, alimentari) 0909224030

34) Il Fornaio, via Risorgimento 162 (panificio, rosticceria, pizzeria) 3896477537

35) Totò in Sicilia, via Migliavacca 3 (pizzeria) (venerdì, sabato, domenica) 3668700661

36) La Bottega dell’agronomo, via Risorgimento 115 (bio, vegan slow food) 3404023921

37) Pizzalandia beep, via Libertà 86 0909296554

38) Sette Punte bios (agricoltura) via Bevaceto 80 3480030507

39)L’angolo del Buongustaio, piazza Roma 17 (macelleria) 0909282419

40) Rosticceria Simpaty, via Palombaro 3479126299

41) Pizzeria U Scheletru, via del Sole 25 0909240410

42) Pasteria del Sole, via Umberto I 136 (pasta fresca, alimentari) 3496739523

43) Enoteca Emozioni, via San Giovanni 67 0909223009

44) Pizzeria 13/10, via Orsa Maggiore 14 0909013306

45) Il Norvegese, via Pescheria 36 (pescheria) 0909281531

46) La Cirra, via Marina Garibaldi 75 (pinzeria) 0909286388

47) Samar via G. Rizzo 149/151 (detergenti e noleggio macchinari) 3483169149

48) La Salittica (Salamone), pescheria, via Acqueviole 94/96 – 0909073208

49) Polleria rosticceria Lipari, via col. Bertè 71 – 3807229220

50) Non solo Pizza, via Ten. Minniti 38 – 3393682471

51) Calderone frutta e verdura, via V. Veneto 3285650639

52) Pizzeria “La Trinacria”, via C. Borgia 7 — 0909240353

