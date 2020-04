Numerosi milazzesi dai balconi hanno applaudito e invocato il Santo affinché, come assicurò nel 1467, quando lasciò Milazzo, possa proteggere la città ed i suoi abitanti dalla pandemia Covid 19.

In quel momento c’è stato il suono delle campane e delle sirene di navi, rimorchiatori e delle varie barche presenti nell’area portuale e nello specchio d’acqua antistante il lungomare Garibaldi.

VIDEO. Milazzo ha celebrato oggi San Francesco di Paola, anche se le limitazioni del Covid 19 non hanno permesso di svolgere i tradizionali riti. Alle 10,30 nel Santuario, alla presenza del sindaco Giovanni Formica e di alcuni assessori, il rettore del Convento, padre Federico Rubino ha celebrato la messa che i fedeli hanno potuto seguire su Fb. Poi alle 12 è stato sistemato il busto di San Francesco davanti al sagrato della chiesa e padre Rubino con la reliquia della Berrettella ha impartito la benedizione alla città e alla gente di mare.

