Il Soroptimist Club di Milazzo si propone, inoltre, di porre in essere ulteriori iniziative a sostegno di quanti versano in stato di indigenza.

La consulenza è curata da un team di 30 socie soroptimiste psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste, le quali forniranno assistenza psicologica alle tante persone, tra cui molte donne, che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono soggette a stress, ansia, stati depressivi, insonnia ed attacchi di panico. Tutti fenomeni aggravati dallo stato di solitudine in cui molte persone vivono.

«Si tratta – spiega la professoressa Spampinato – di una iniziativa che evidenzia lo spirito di servizio del Soroptimist International Club di Milazzo, che ha inteso porsi a fianco del personale dei due Ospedali, i quali stanno fronteggiando, con grande sacrificio personale e in costante penuria di uomini e mezzi, l’epidemia di coronavirus, oltre alle necessità ordinarie e quotidiane proprie di ogni azienda ospedaliera».

La spesa necessaria per l’acquisto è stata sostenuta tramite contributi personali delle socie.

