«In un momento storico così particolare e in presenza di un grande “bisogno umano” per le condizioni di sopravvivenza, è per me impensabile che con una determina si decide di aumentare l’indennità del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale di San Pier Niceto». A parlare non è un esponente dell’opposizione consiliare ma l’assessore Alessandro Cambria. A indignarlo è stata la determina della Ragioneria comunale del 31 marzo con cui vengono rimodulate le indennità di funzione a partire dal 1 gennaio di quest’anno nel seguente modo: il sindaco percepirà 1.446,08 mensili; il vice Sindaco il 20% dell’indennità di funzione del Sindaco, pari ad 289,22 euro; gli assessori e il presidente del consiglio il 15% con 216,91 euro.

A prendere posizione, naturalmente, anche la Lista Gallo – Impegno per San Pier Niceto con i consiglieri di opposizione Rosaria Bongiovanni, Elisabetta Formica e Francesco Nastasi. «In un momento critico come quello che stiamo vivendo, l’Amministrazione Comunale decide di incrementare le indennità mentre la popolazione ancora aspetta mascherine e generi di prima necessità», commentano.

L’assessore Cambria ammette di essere «sorpreso e sgomento» anche se sottolinea che si tratta di «un provvedimento iniziato dall’ufficio competente, in virtù di una legge già mesi addietro che trova risultato proprio in questo momento» e invita tutti i cittadini e in particolare modo i consiglieri comunali, ad affrontare questa questione, per certi aspetti “unici”, in seno al prossimo consiglio comunale al fine di chiarirne ogni aspetto».

Cambria ha deciso di do donare l’intera indennità dei mesi di marzo, aprile e maggio per l’emergenza Covid-19 visto che «l”impegno costante e continuo di questi giorni, mi portano da amministratore comunale a preoccuparmi a quanto necessario per sopperire al bisogno della mia comunità, in termini sanitari ed economici».

