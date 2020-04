Di fronte alla gravissima emergenza che sta vivendo l’Italia, la VIS Foundation fondata Padre Miguel Cavalle Puig, missionario che più volte è stato a Milazzo per presentare la sua fondazione e che ora si trova a Catania dove scarseggiano le protezioni per per il personale sanitario, scende in campo per unirsi agli sforzi di tante persone e organizzazioni cerca aiuto per far arrivare in Italia dispositivi di sicurezza.

«Abbiamo stipulato un accordo – scrivono in un comunicato – con la “Beijing One Heart Sphere Charity Foundation”, un’organizzazione umanitaria cinese desiderosa di aiutare l’Italia in questo momento particolarmente difficile. Loro faranno donazioni di materiale sanitario agli ospedali italiani che in questo momento accolgono i malati di Covid19. La VIS Foundation finanzierà principalmente il trasferimento in Italia di questo materiale e lo farà pervenire ad alcuni ospedali che sono stati già contattati e che ne hanno particolarmente bisogno, iniziando da quelli della Sicilia. Nel caso in cui la raccolta ci permettesse di spingerci oltre, allora la VIS Foundation comprerebbe ulteriore materiale sanitario, tramite i contatti locali della fondazione cinese partner, e lo spedirebbe negli ospedali in Italia»

«In questo modo aiuteremo – conclludono – con diversi tipi di mascherine, camici, idrorepellenti e altro materiale, gli operatori sanitari che svolgono il lavoro negli ospedali per far fronte all’epidemia ma anche coloro che si recano nelle case per assistere le persone gravemente malate che necessitano aiuto urgente. I medici, gli infermieri e gli altri lavoratori del servizio sanitario nazionale si trovano in prima fila, noi possiamo e dobbiamo venire incontro alle loro richieste per far sì che abbiano tutto il necessario per combattere questa guerra contro il coronavirus. Purtroppo, in questo momento non c’è fornitura sufficiente. Nella nostra pagina web pubblicheremo come verranno utilizzati questi fondi, seguendo la nostra politica di piena trasparenza, per mantenere informati i benefattori che ci sosterranno in questa emergenza umanitaria. Per fare le donazioni bisogna entrare nostra web: www.it.visfoundation.org; è molto facile procedere»

