Il consigliere comunale di “Alleanza per Milazzo”, Gaetano Nanì ha chiesto all’assessore regionale Toto Cordaro di annullare o comunque ridurre al minimo la tassazione sul demanio delle strutture balneari e di prorogare le concessioni in scadenza.

«La pandemia del Covid-19 ha colpito tutte le attività produttive e pertanto è indispensabile assicurare le opportune misure di sostegno economico per attutire le inevitabili gravi conseguenze che hanno subito le varie aziende che saranno impossibilitate a pagare gran parte dei pagamenti previsti. I canoni di concessione demaniale rappresentano una rilevante componente di spesa per le imprese che svolgono attività produttive sul territorio dello Stato e proprio per questo è necessario che anche per essi venga disposta un annullamento per l’anno 2020 o comunque una riduzione al minimo fermo restando che sia anche accordata una congrua proroga per il loro versamento. Caso contrario il rischio è davvero far saltare molte realtà rappresentate in prevalenza da giovani imprenditori. Quanto alle concessioni demaniali in scadenza, crediamo che debba essere un fatto automatico, ma va previsto con appositi provvedimenti, il rinvio dei termini»

