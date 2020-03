Il progetto si chiama “Rifioriscono i prati in primavera” (emozioni nei giorni del Coronavirus). Una raccaolta di racconti, poesie, diari, disegni e foto avviata dalla Lombardo Edizioni, azienda che come tutti in questo periodo sta fronteggiando l’enorme sfida imposta dagli effetti sul mercato delle misure restrittive dei decreti del Governo per arginare il diffondersi del coronavirus Covid-19.

«Noi non ci fermiamo – dicono – e in questo momento difficile per il Paese che sta condizionando pesantemente la vita e le abitudini di tutti, ci proponiamo di raccogliere testi e documenti, per distoglierci dai dati sul contagio e dimostrare partendo da Milazzo, che il nostro comprensorio, la Sicilia e l’Italia sono vive. Quello che verrà raccolto sarà utilizzato per pubblicare il “nostro” libro-testimonianza, con la speranza che, leggendolo domani, potremo scoprirci più umani e consa- pevoli del destino comune».