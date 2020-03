Ad intervenire sarà i sindaco di Messina Cateno De Luca , un vero ciclone mediatico che sta facendo parlare tutta l’Italia con i suoi interventi. Seguirà Santina La Spada , presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Milazzo – Isole Eolie che farà un punto sull’assistenza che il sodalizio sta fornendo e sui “nuovi poveri” che la crisi sta creando nella nostra città. Si concluderà con la prima uscita ufficiale del neo assessore Ginevra Schiavon , in prima fila nella comunicazione dell’ente comunale in questa emergenza.

Oggi Milazzo live, alle 21,45 in diretta con il sindaco Cateno De Luca, Santina La Spada (Croce Rossa) e il neo assessore Ginevra Schiavon

Oggi Milazzo live, alle 21,45 in diretta con il sindaco Cateno De Luca, Santina La Spada (Croce Rossa) e il neo assessore Ginevra Schiavon

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.