I Rotaract Club Milazzo e Barcellona hanno deciso di unire insieme le proprie forze per contribuire alla lotta contro la diffusione del Coronavirus; sostenendo i tantissimi operatori sanitari che in entrambe le città, specialmente a Barcellona sede del Covid Hospital, sono quotidianamente impegnati a prestare assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno.

Stamattina, 31 marzo, i Presidenti dei due Club hanno reso disponibile alla Direzione sanitaria dei due ospedali tutti i Dispositivi di Protezione Individuali reperiti nel mercato locale, che comprendono oltre 100 tute di protezione personale (tra cui quelle specialistiche per evitare le contaminazioni chimiche) e accessori, quali occhiali, elmetti e visiere.

Su indicazione dei sanitari, la maggior parte degli articoli sono stati destinati al Covid center di Barcellona in particolare ai reparti di Pneumologia e Malattie infettive. Parte dei dispositivi è stata distribuita anche al Reparto di Anestesia e Rianimazione di Milazzo.

«Le città di Barcellona e Milazzo – si legge in una nota congiunta – combattono insieme questa battaglia, così come testimonia il trasferimento di alcuni reparti e medici del nosocomio milazzese presso la struttura di Barcellona. I due club service, da sempre molto vicini, hanno voluto realizzare un primo gesto concreto, insieme, che vada, per quanto possibile, a tutelare coloro che in questi giorni stanno, anche a proprio rischio, fornendo il proprio insostituibile aiuto agli ammalati.

Entrambi i Club si ripropongono di ripetere l’iniziativa, quando siano nuovamente disponibili articoli nel mercato.

