Soddisfazione è stata espressa per il gesto di solidarietà della Raffineria di Milazzo (ha donato 10 ventilatori polmonari per la terapia intensiva dell’ospedale Fogliani) e della società Nettunia di Milazzo (anche questa azienda ha fatto una importante donazione) da parte della Lega Milazzo.

Il partito evidenzia in una nota «la necessità che altre aziende presenti sul territorio facciano analoghe iniziative in un momento difficile». Dalla Lega anche l’invito a sostenere economicamente pure la Croce Rossa e le altre associazioni impegnate per supportare chi oggi ha difficoltà anche a comprare il minimo indispensabile per mangiare. “Ma lo si faccia sostenendo il settore privato per evitare che la burocrazia rallenti le procedure, cosa oggi non permessa in quanto c’è la necessità di dare risposte immediate”, ha commentato il consigliere Alessio Andaloro.

