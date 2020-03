La sanificazione delle strade cittadine avviene con un nuovo metodo che prevede l’utilizzo di ozono prodotto peraltro direttamente sui mezzi comunali. Lo ha precisato l’assessore Ciccio Italiano rispondendo agli ambientalisti che in diverse note hanno manifestato perplessità sui prodotti utilizzati. Solo in casi eccezionali – conclude il vicesindaco – per la sanificazione viene utilizzato il cloro.

Intanto in città proseguono gli interventi nei condomini che ne hanno fatto richiesta: attualmente sono già state sanificate oltre 100 aree esterne di proprietà condominiale.

