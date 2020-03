A ringraziare è stata Santina La Spada, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo Isole Eolie. «Attraverso la donazione effettuata dal Lions e Leo Clubs Milazzo, si provvederà direttamente all’acquisto dei beni di primaria necessità da destinare a famiglie indigenti. Il loro stato di bisogno attuale, fortemente condizionato dall’emergenza in corso, genera condizioni di disagio non solo dal punto di vista economico, ma anche morale. Una quotidianità, questa, segnata dall’impossibilità di trovare rimedio alla mancanza di occupazione. Si tratta di diverse famiglie residenti a Milazzo e nei Comuni limitrofi della Provincia, ivi comprese le Isole Eolie che potranno ricevere così, gli alimenti attraverso la fornitura della cosiddetta “borsa della spesa».

«In questo momento di particolare crisi economica tutti siamo chiamati a compiere piccoli gesti che possano dare un pò di ristoro a tante famiglie dell’hinterland costretti a subire la crisi economica generata dall’emergenza COVID – dice il presidente del club service Michelangelo Romano – è importante abbattere il muro dell’indifferenza sociale, ed è per questo che la nostra attenzione è stata rivolta alle categorie più deboli. Infatti, come ha detto il Papa Francesco».

I Lions e Leo Clubs Milazzo hanno attivato una raccolta fondi solidale e fatto una donazione a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo – Isole Eolie, per dare aiuto ai più bisognosi. I fondi serviranno ad acquistare generi alimentari di prima necessità.

Lions e Leo Club Milazzo donano alla Croce Rossa fondi per acquistare generi di prima necessità

