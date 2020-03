Un vasetto di miele, un pacco di pancarrè, due confezioni di merendine. Scontrini da 5,20 euro; 2,07 euro; 3,70 euro; 2,99 euro. Sono alcuni dei migliaia di scontrini emessi dai supermercato di Milazzo popolati sin dalle prime ore della mattina con file sui marciapiedi che vengono emessi. Come si vede si tratta di piccoli importi che di certo non lasciano trasparire l’estrema necessità di uscire da casa in tempi di emergenza Covid-19. I vigili urbani stanno facendo controlli ma si limitano a controllare le autocertificazioni e ad evitare gli assembramenti. Il decreto nazionale, infatti, consente di uscire da casa una volta al giorno per fare la spesa ma non quantifica l’entità degli acquisti.

Una situazione che ad Oggi Milazzo è stata segnalata da vari dipendenti di supermercati sottoposti a ritmi incessanti e ad alto rischio contagio. «Ci ritroviamo ogni giorno, anche più volte a giorno, con le stesse persone… Arriviamo ad avere 600 clienti al giorno nonostante le limitazioni e, come di vede dagli scontrini, di spese necessarie c è ben poco», scrive Nancy.

I dipendenti temono per le centinaia di contatti al giorno che si potrebbero evitare. «Avevamo scritto al sindaco se poteva fare come i comuni vicini un ordinanza nel quale si poteva chiudere un po’ prima dato che l’azienda intenzione non ne ha, in questo modo si eviterebbe la sera di avere gente all’interno che passeggia e basta, si limiterebbe la scusa per uscire di casa» conclude.

«I cittadini hanno tutto il diritto di fare la spesa ci mancherebbe altro – aggiunge Martina, un’altra dipendente – Ma con logica non solo per distrarsi nei supermercati. Proporrei un’ordinanza da parte del sindaco per la chiusura anticipata dei supermercati dato che già dalle 18.30-19 non c’è più nessuno a fare spesa e anche i dipendenti di quest’ultimi hanno famiglia, figli e vorrebbero tornare a casa».

