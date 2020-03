LA LETTERA. Un gattino colpito da un proiettile in zona Tono. A raccontare l’inquietante episodio è la proprietaria del piccolo felino battezzato Rocky che riporta la vicenda in una lettera inviata alla mail redazione@oggimilazzo.it che riportiamo integralmente.

Gentile Redazione,

sono una cittadina milazzese, abito al Tono, in via Nettuno, e vi scrivo per rendere noto un avvenimento molto triste, purtroppo, che riguarda il mio gatto Rocky.

Quest’ultimo è rientrato in casa lo scorso sabato sera (giorno 21 marzo), visibilmente provato e sofferente. Essendo particolarmente preoccupata per il suo stato di salute, il lunedì seguente (giorno 23 marzo) decido di portarlo dal veterinario il quale, dopo averlo visitato e sottoposto ad alcuni esami del sangue, riscontra febbre molto alta e forti dolori addominali. Con un protocollo terapeutico da seguire, ritorniamo a casa; sfortunatamente, però, il gatto non accenna a migliorare: la febbre non scende, persiste l’inappetenza, la spossatezza e i conati di vomito.

Giorno 25 marzo, così, mi reco nuovamente dal veterinario il quale, analizzata la situazione, decide di effettuare una radiografia. Ecco che facciamo una scoperta inaspettata: il motivo del malessere di Rocky è rappresentato da un PROIETTILE situato nell’addome del gatto! Qualcuno, quindi, gli HA SPARATO con un fucile ad aria compressa! A quel punto, appurata la gravità dell’accaduto, il dottore stabilisce di operare il felino il giorno dopo: è stato un intervento lungo e difficile ma, fortunatamente, il proiettile è stato estratto sebbene, nella sua corsa, ha perforato parte dell’intestino! Per tale motivo, Rocky non è ancora fuori pericolo.

Nonostante abbia già sporto denuncia presso i Carabinieri, vorrei, con il vostro aiuto, rendere nota questa drammatica storia alla popolazione milazzese, affinché tale individuo (che non merita nemmeno di essere chiamato ”uomo”!) non faccia più del male né a Rocky, né ad altri gatti! E’ stato un gesto davvero atroce e crudele, che merita di essere divulgato!

Cordiali saluti.

Elisa Napoli

