Stagione 2019/2020 conclusa. Non è stata sicuramente una decisione facile quella presa oggi da Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che, dopo aver consultato il Consiglio Federale, ha dichiarata conclusa “la stagione per ogni attività organizzata dai comitati regionali: minibasket, giovanile, senior, maschile e femmine”. La lettera è stata già inviata a tutte le società del territorio nazionale. Una triste fine per il mondo del basket.

In questo modo vengono “ufficialmente dichiarati conclusi i campionati regionali di Serie C, serie D, Promozione, Prima Divisione, tutti i campionati giovanili e minibasket”.

Severa ma giusta la decisione del presidente Petrucci. Verrà stabilito, in un secondo momento, come decretare i campionati e le modalità per ripartire nella prossima stagione ma il messaggio che ha voluto dare è stato chiaro. Passa tutto in secondo piano davanti a un dramma così grande. Adesso la squadra da battere è una sola e bisogna batterla tutti insieme.

