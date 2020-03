VIDEO. Un appello a tutti i cittadini di Milazzo per fare in modo che si crei un movimento popolare che rivendichi a gran voce di fronte al presidente della Regione la difesa della propria salute tramite la dichiarazione di “zona rossa” del comune di Messina, isolandolo dal resto della provincia.

Se non è una chiamata alle armi (o meglio alle mail) quella del sindaco Giovanni Formica che ieri sera ha diffuso l’ennesimo videomessaggio confermando la notizia anticipata prima da Oggi Milazzo sui tre contagi di cittadini milazzesi in strutture ospedaliere di Messina (LEGGI QUI).

«Messina è un focolaio pericolosissimo perché ricorda quelli del nord sfuggiti al controllo delle istituzioni e delle strutture mediche – ha esordito Giovanni Formica che sembra essere ritornato il “vecchio sindaco” votato con un vero plebiscito cinque anni fa – continuo a sostenere – come fatto ieri anche 8 deputati regionali, evidentemente condividendo la mia posizione – che deve essere dichiarata “zona rossa” e interrotti trasferimenti da Milazzo e, dico in generale da tutti i comuni, e vice versa».

Per quanto riguarda i contagiati Formica ha comunicato di avere già individuato il nucleo familiare delle persone risultate positive per mettere in sicurezza loro e la cittadinanza. «Ricordo ai molti cittadini che mi hanno chiesto di impedire che si possa accedere alla nostra città dall’esterno che non rientra nei poteri di un sindaco, per fare questo è necessario che il comune di Messina venga dichiarata “zona rossa” con provvedimento del Presidente della Regione. Io vi prego a unirvi a questo appello e chiedo di far arrivare al Presidente la richiesta dei cittadini milazzesi che non vogliono ammalarsi di Covid-19. Perché noi nel nostro territorio possiamo tenere sotto controllo tutto, sanificare, rimanere in casa, ma se poi il virus ci arriva dall’esterno da parte delle persone che fisicamente devono andare a lavorare a Messina, tutto diventa inutile perchè costituiscono un pericolo per la nostra comunità». Il comune sta portando avanti il censimento dei pendolari tra Milazzo e Messina ed è, a detta di Formica, «impressionante».

«Domani mattina (oggi) contatterò il Presidente della regione, l’assessore regionale alla Salute e il Ministro per presentare la situazione di cui – a dire il vero – non conosciamo dimensioni perché il sistema sanitario messo in piedi in provincia di Messina non è sufficientemente rodato. C’è gente che aspetta da dieci giorni il tampone richiesto dai medici di base e non sa se è malato per una semplice influenza o per coronavirus».

Questo il testo da inviare al Presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, all’indirizzo: segreteria.presidente@regione.sicilia.it

MESSINA CITTÀ STA DIVENTANDO UN FOCOLAIO…. PER EVITARE ULTERIORMENTE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS… CHIEDIAMO CHE MESSINA CITTÀ VENGA DICHIARATA ZONA ROSSA….

