Al Covid-Hospital di Barcellona in arrivo 24 malati di coronavirus da Messina

Al Covid-Hospital di Barcellona in arrivo 24 malati di coronavirus da Messina

In giornata dovrebbero essere trasferiti all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona 24 pazienti risultati positivi al Covid-19 provenienti da Messina. Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo si stanno allestendo i letti nel piano che ospitava la Pediatria fino a qualche anno fa. Altri 34 sono stati dirottati a Mistretta. La capacità del Covid-hospital del Policlinico di Messina, evidentemente, comincia ad avere seri problemi di posti letto.

A Barcellona da un paio di giorni non vengono più lavorati tamponi per l’assenza di reagenti indispensabili per la elaborazione.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

7.139 visite