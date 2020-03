Il lavoro degli studenti dell’Istituto Leonardo Da Vinci non si ferma neanche durante questi giorni di isolamento imposto dal gverno Conte per il contenimento del Covid 19. Così tra una lezione online e un’altra i ragazzi in occasione del “DanteDì”, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri hanno realizzato due video in onore del sommo poeta.

Ecco i video dal tema “DaVinci per la cultura… Dante al tempo del Coronavirus” realizzati dalla VA e dalla III A Turistico coordinati dalla professoressa Dora Barone pubblicati sulla pagina Facebook della scuola: @davincimilazzo

GUARDA I VIDEO:

