Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Si precisa che, da oggi, il report relativo ai decessi fa riferimento alla provincia della struttura ospedaliera nella quale è avvenuta la scomparsa e non al luogo di residenza.

Sono ricoverati 399 pazienti (50 a Palermo, 126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80 in terapia intensiva, mentre 537 sono in isolamento domiciliare, 33 guariti e 25 deceduti (1 ad Agrigento, Messina, Palermo e Siracusa, 2 a Caltanissetta, 6 a Enna e 13 a Catania).

In totale sono 994 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 936 (+137 rispetto a ieri) perché 33 sono già guariti e 25 deceduti. Gli attuali positivi nelle varie province sono: Agrigento, 47; Caltanissetta, 43; Catania, 288; #Enna, 83; Messina, 168 ; Palermo, 186; Ragusa, 21; Siracusa, 52; Trapani, 48.

Coronavirus, in Sicilia ci sono 936 positivi al virus. A Messina 168 casi

