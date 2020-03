Sparatoria in un tabacchino di Messina, morto un uomo e ferita una donna

MESSINA. Un morto ed un ferito in gravissime condizioni. Succede a Messina durante una sparatoria avvenuta questa mattina poco dopo le 10 e 30 all’interno di un noto tabacchino del viale San Martino, nei pressi di Villa Dante.

Le persone rimaste coinvolte sono un uomo e una donna. Lui ha perso la vita all’interno dell’attività commerciale lei è stata trasportata in gravissime condizioni al Policlinico di Messina. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato stanno di ricostruire le dinamiche. Non ancora chiaro se i due siano stati vittime di colpi di fuoco esplosi in seguito ad un tentativo di rapina.

