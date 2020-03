Emergenza Coronavirus, l’onorevole Galluzzo: «Tra Milazzo e Barcellona attivati nuovi posti letto. Non siamo in piena emergenza»

«E’ giusto che il sindaco Giovanni Formica si preoccupi dello stato di salute delle strutture sanitaria del comprensorio ma i dati che ha diffuso ieri, ancora, per fortuna, non sono così allarmanti. I posti letto in provincia di Messina destinati ai contagiati entro il 10 aprile addirittura raggiungeranno quota 500». A parlare è l’onorevole Pino Galluzzo, componente della Commissione Sanità dell’Assemblea regionale.

A Barcellona i posti sono 12 di cui 10 occupati. In Pneumologia sono 20 di cui 9 impegnati. Si stanno attivando altri 10 posti in Terapia Intensiva.

Al Policlinico di Messina su 70 posti covid attivati ne risultano occupati 40. Infine, al Papardo, ci sono 16 posti e si arriverà a 45 a cui si aggiungono altri 6 di terapia intensiva esistenti. Nove sono in attivazione.

«Il tutto è in continuo divenire nella speranza che la situazione non esploda – – riprende Galluzzo, esponente di Diventerà Bellissima – Si sta lavorando anche per attivare 70 posti all’ospedale di Sant’Agata Militello, c’è una interlocuzione tra l’assessorato regionale alla Sanità e i sindaci dei Nebrodi. Complessivamente l’obiettivo è quello di arrivare a 1000 posti covid in tutta l’isola».

Galluzzo capisce le preoccupazioni del sindaco Formica. «Sono anche le mie ma dobbiamo lavorare tutti insieme con la consapevolezza che è una situazione in continua evoluzione e nessuno ha soluzioni precostituite. L’importante è che noi che facciamo parte delle istituzioni continuiamo a collaborare», conclude.

