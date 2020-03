Ad intervenire saranno il sindaco di Milazzo Giovanni Formica che farà un punto sull’emergenza fornendo le ultime notizie; la professoressa Maria Grazia Caliri che darà consigli sulla didattica a distanza che ha rivoluzionato il modo di studiare degli studenti; padre Dario Mostaccio , parroco del Sacro Cuore, invece, si soffermerà sulla nuova catechesi con il proliferare di messe in dirette facebook e lezioni di catechismo su Youtube. Infine, lo psicologo Marco Italiano fornirà un vademecum su come gestire i rapporti familiari ai tempi del coronavirus con questa convivenza forzata.

