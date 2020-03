“L’Azienda – si legge in una breve nota del Policlinico – esprime ai familiari il proprio cordoglio”.

La donna era una delle anziane della casa di riposo “Come d’incanto” ed era stata ricoverata al nosocomio messinese quando le sue condizioni si erano aggravate insieme ad altri ospiti della struttura di via primo settembre

Prima vittima del Covid 19 a Messina. La notte scorsa al Policlinico Universitario della città dello Stretto è morta una donna di 97 anni per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente, affetta da altre patologie, era risultata positiva al Coronavirus.

Coronavirus, primo decesso in provincia di Messina. Morta una donna di 97 anni

Coronavirus, primo decesso in provincia di Messina. Morta una donna di 97 anni

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.