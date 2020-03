Cambia il nuovo modulo di autocertificazione. Lo potete scaricare cliccando QUI.

Nella lotta al coronavirus, cambia ancora il modulo da compilare per i cittadini che intendono – o sono costretti – a fare spostamenti. Si tratta del terzo modulo prodotto finora dal ministero dell’Interno che qui sotto potete scaricare.

Il nuovo cambio è previsto da una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce delnuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus.

E il Consiglio dei ministri già da oggi potrebbe approvare un decreto per un inasprimento della sanzioni per chi viola i divieti. Con una sanzione amministrativa attorno ai 2mila euro e, eventualmente, anche la confisca del mezzo.

Ricordiamo che la principale novità – riguardo agli spostamenti – del decreto riguarda il divieto di spostamento in altro comune, anche in auto. In pratica non si può più rientrare nella propria casa di residenza come finora era possibile fare, e non si contano i casi di persone ormai ‘confinate’ nelle loro seconde case oppure di studenti che, se hanno resistito finora nella città dove c’è l’Università, non possono più tornare nei comuni di residenza.

