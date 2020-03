Purtroppo anche Milazzo ha registrato poco fa il primo caso di contagio da coronavirus: si tratta di un settantenne, già in isolamento obbligatorio poichè rientrato dalla provincia di Milano, località in cui si sarebbe recato per fare visita probabilmente ad un figlio che risiede in Lombardia da tempo. Il tampone è stato fatto direttamente a casa dai sanitari dell’Asp su richiesta del medico curante visto lo stato febbricitante. Secondo i primi dettagli vive a casa da solo e sarebbe stato trasportato in giornata in ospedale.

Come da protocollo saranno sottoposti al tampone anche coloro che dal momento del rientro hanno avuto rapporti con l’uomo.

