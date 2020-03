VIDEO. A Milazzo arriva il primo caso di Corovavirus. Ad ufficializzare la notizia è stato il sindaco Giovanni Formica che con un messaggio video diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Milazzo ha voluto far sentire la vicinanza della città alla famiglia.

«Vorrei che il nostro concittadino sentisse il nostro abbraccio virtuale. Voglio precisare – ha detto – che l’uomo non appena arrivato a Milazzo da Milano si è subito registrato e ha rispettato in maniera rigorosissima l’isolamento». Solo dopo, infatti, ha cominciato ad accusare un lieve stato febbrile che lo ha spinto a rivolgersi al suo medico curante. E solo oggi abbiamo saputo che l’esito del tampone è positivo.

«Ho sentito lui – continua Giovanni Formica – e la famiglia. Dalle voce ho quasi percepito il suo senso di colpa nei confronti della città. Invece è un modello da prendere come esempio per tutta la comunità milazzese».

Inevitabilmente questa notizia ci mette di fronte e dentro l’emergenza nazionale, precisa Formica ai milazzesi. Situazione che nella provincia di Messina comincia ad essere preoccupante. I dati ufficializzati oggi dalla Regione Siciliana parlano di 66 contagi. Un numero che piazza Messina seconda solo a Catania per numero di casi positivi. Un messaggio, quello del primo cittadino, di incoraggiamento per tutti. Già nei giorni scorsi aveva sentito il bisogno di parlare ai milazzesi per tenerli informati sull’evolversi della situazione ed invitarli al rispetto delle regole.

Le sue parole, però, ora più che mai, vogliono essere anche un monito. «Colgo l’occasione – conclude – per ricordare ai milazzesi che non bisogna trasgredire per nessuno motivo. Vi prego di non andare in spiaggia, di non andare al supermercato due e tre volte al giorno e soprattutto di non uscire di casa fingendo di passeggiare con i cani. Solo noi possiamo contenere il contagio. Dipende da come ci comportiamo durante le nostre giornate»

